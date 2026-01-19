Aguinaldo Silva diz que não se imagina aposentado: "É trabalhando que me divirto"

Aguinaldo Silva diz que não se imagina aposentado: "É trabalhando que me divirto"

A Globo está vendendo Três Graças no mercado internacional como um grande sucesso.

O retorno de Aguinaldo Silva à emissora após sete anos também vem sendo alardeado.

A atual novela das nove está sendo lançado no Content Americas esta semana, o que lhe rendeu uma entrevista à Variety, publicada nesta segunda-feira (19).

“Eu não conseguia me imaginar aposentado.

Continuei inventando histórias que só contava para mim mesmo.

Então, um dia, pensei: por que não voltar à ativa?

É trabalhando que me divirto mais”, afirmou à publicação.

