Aguinaldo Silva diz que não se imagina aposentado: "É trabalhando que me divirto"
Três Graças é lançada no mercado internacional
A Globo está vendendo Três Graças no mercado internacional como um grande sucesso.
O retorno de Aguinaldo Silva à emissora após sete anos também vem sendo alardeado.
A atual novela das nove está sendo lançado no Content Americas esta semana, o que lhe rendeu uma entrevista à Variety, publicada nesta segunda-feira (19).
“Eu não conseguia me imaginar aposentado.
Continuei inventando histórias que só contava para mim mesmo.
Então, um dia, pensei: por que não voltar à ativa?
É trabalhando que me divirto mais”, afirmou à publicação.
