Aguinaldo Silva diz que não se imagina aposentado: "É trabalhando que me divirto"

Três Graças é lançada no mercado internacional

Na Telinha - 19 de janeiro de 2026

A Globo está vendendo Três Graças no mercado internacional como um grande sucesso.

O retorno de Aguinaldo Silva à emissora após sete anos também vem sendo alardeado.

A atual novela das nove está sendo lançado no Content Americas esta semana, o que lhe rendeu uma entrevista à Variety, publicada nesta segunda-feira (19).

“Eu não conseguia me imaginar aposentado.

Continuei inventando histórias que só contava para mim mesmo.

Então, um dia, pensei: por que não voltar à ativa?

É trabalhando que me divirto mais”, afirmou à publicação.

Leia mais o conteúdo completo aqui.