BBB 26: Ana Maria Braga fica aliviada por não entrevistar Pedro: "Alma lavada"

"Se ele não tivesse apertado o botão para sair, ele seria eliminado", reforçou

Ana Maria Braga não escondeu o alívio por não ter que tomar um café da manhã com Pedro, desistente do BBB 26.

“Sabe de uma coisa?

Eu começo a semana de alma lavada, enxaguada, aliviada em saber que eu não terei o desprazer de entrevistar o Pedro aqui no Café com o Eliminado”, relatou no Mais Você.

“Como disse o Tadeu [Schmidt], se ele não tivesse apertado o botão para sair, ele seria eliminado”, garantiu.

Para ela, o que Pedro fez não pode ser aceito.

