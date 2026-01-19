BBB 26: Ana Paula, Milena e Breno analisam discurso de Cowboy: "O maior jogador"
Jornalista e babá estão no primeiro paredão da temporada ao lado de Aline Campos
Reunidos no quarto, Ana Paula Renault, Milena e Breno analisaram o primeiro paredão do BBB 26 – as duas enfrentam a berlinda ao lado de Aline Campos.
O trio focou na justificativa dada pelo líder Alberto Cowboy para emparedar a babá.
“Falo com admiração, mas não esqueça que ele é o o maior jogador da história do BBB”, afirmou Breno.
Ana Paula, então, relembrou uma declaração do mineiro, de que “joga com o coração”.
