BBB 26: Ana Paula, Milena e Breno analisam discurso de Cowboy: "O maior jogador"

Jornalista e babá estão no primeiro paredão da temporada ao lado de Aline Campos

Na Telinha - 19 de janeiro de 2026

Reunidos no quarto, Ana Paula Renault, Milena e Breno analisaram o primeiro paredão do BBB 26 – as duas enfrentam a berlinda ao lado de Aline Campos.

O trio focou na justificativa dada pelo líder Alberto Cowboy para emparedar a babá.

“Falo com admiração, mas não esqueça que ele é o o maior jogador da história do BBB”, afirmou Breno.

Ana Paula, então, relembrou uma declaração do mineiro, de que “joga com o coração”.

