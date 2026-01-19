BBB 26: Ana Paula, Milena e Breno analisam discurso de Cowboy: "O maior jogador"

Jornalista e babá estão no primeiro paredão da temporada ao lado de Aline Campos

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Ana Paula, Milena e Breno analisam discurso de Cowboy: "O maior jogador"

Reunidos no quarto, Ana Paula Renault, Milena e Breno analisaram o primeiro paredão do BBB 26 – as duas enfrentam a berlinda ao lado de Aline Campos.

O trio focou na justificativa dada pelo líder Alberto Cowboy para emparedar a babá.

“Falo com admiração, mas não esqueça que ele é o o maior jogador da história do BBB”, afirmou Breno.

Leia também

Ana Paula, então, relembrou uma declaração do mineiro, de que “joga com o coração”.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias