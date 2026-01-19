BBB 26: Edilson, Aline e Brigido atacam Ana Paula: "Manipuladora e preguiçosa"

Jornalista enfrenta a atriz e Milena no primeiro paredão da temporada

Definitivamente, Ana Paula Renault se tornou o centro das atenções nesses primeiros dias de BBB 26.

Em conversa após a formação do primeiro paredão da temporada, no qual enfrenta a jornalista e Milena, Aline Riscado se juntou com Edilson Capetinha para criticar a rival.

“A Milena é a mais inocente do jogo.

Não é uma pessoa que tem maldade”, avaliou o ex-jogador de futebol a respeito da conduta da babá no confinamento – a pipoca chegou a chorar após o ao vivo, diante da falta de jeito em seu discurso de permanência.

