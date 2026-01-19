BBB 26: Edilson Capetinha revela que ajudou Gusttavo Lima no início da carreira: "Me agradece até hoje"
Ex-jogador de futebol contou que colaborou para o sertanejo emplacar um hit em 2014
Edilson Capetinha voltou a fazer revelações no BBB 26.
Em conversa com Jonas Sulzbach, Matheus, Sarah Andrade, Brigido e Aline Campos, o ex-atleta contou que ajudou ninguém menos que Gusttavo Lima.
O ex-jogador de futebol explicou que o marido de Andressa Suita é grato a ele até hoje.
De acordo com o camarote, o “empurrãozinho” se deu com um importante hit no início da carreira do sertanejo.
“Ele me agradece até hoje”, disse.
