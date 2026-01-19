BBB 26: Esposa de Pedro apaga fotos com ele e se aproxima dos 600 mil seguidores

Pedro desistiu do reality show

BBB 26: Esposa de Pedro apaga fotos com ele e se aproxima dos 600 mil seguidores

Rayne Luiza, esposa de Pedro do BBB 26, que desistiu após assediar Jordana Morais, apagou sua única foto que tinha ao lado dele.

Ela também deixou de segui-lo.

O interesse por parte do público fez com que ela rapidamente disparasse no número de seguidores.

Até o fechamento desta matéria, ela conta com 560 mil seguidores no Instagram.

“Mamãe da Aurora”, resumiu a biografia dela, sinalizando abaixo um e-mail para contato.

