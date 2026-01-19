BBB 26: Henri Castelli se desmente e diz não tomar vinho pela manhã
O ator garantiu que tudo não passou de um "papo de piscina"
Henri Castelli voltou atrás no que disse sobre tomar vinho diariamente pela manhã.
Em sua primeira entrevista após o fim de sua trajetória no BBB 26, o ator revelou ao Fantástico que tudo não passou de um “papo de piscina”.
“Isso é bobagem.
É papo de piscina.
O que eu quero mudar é o ritmo de trabalho, o estilo de vida.
Não tenho mais condições de tomar a frente de tudo e ficar me estressando nesse nível”, garantiu ele à Renata Ceribelli.
