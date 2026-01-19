BBB 26: Jordana manda recado para a família após ser vítima de assédio

Advogada foi encurralada por Pedro na despensa

Na Telinha - 19 de janeiro de 2026

Vítima de assédio em pleno BBB 26, Jordana aproveitou o Raio-X desta segunda-feira (19) para mandar um recado para a família.

No domingo (18), a sister viveu um episódio traumático, ao ser encurralada na despensa por Pedro, que acabou desistindo do reality.

“Bom dia família, amigos, todo mundo que torce por mim.

Primeiro de tudo quero me dirigir à minha família.

Quero dizer que estou bem, não se preocupem comigo”, declarou a advogada e modelo.

