BBB 26: Leandro, Chaiany e Matheus divergem sobre confronto com veteranos

Baiano tentou convencer pipocas sobre jogo de Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Sarah Andrade

Na Telinha - 19 de janeiro de 2026

A formação do primeiro paredão do BBB 26, que resultou em Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena na berlinda, proporcionou uma conversa tensa entre Leandro, Chaiany e Matheus, recém-saídos do Quarto Branco.

O baiano alertou os colegas sobre os sinais da votação.

“Eles combinaram os votos na pessoa errada.

Não era no Paulo Augusto, era no Jonas.

Porque a principal estratégia é desarticular o trio o mais cedo possível”, disse Leandro.

