BBB 26: Mãe de Aline surpreende ao rir de deboche de Ana Paula Renault contra a filha

A reação inesperada da matriarca após as críticas ácidas da jornalista contra a modelo chamou a atenção

A edição desta segunda-feira (19) do BBB 26 exibiu um VT que mostrou a reação de Lúcia, mãe de Aline Campos, a uma fala de Ana Paula Renault direcionada à filha.

As imagens foram apresentadas durante o Sincerão, quadro realizado com a presença de familiares dos participantes e de uma plateia convidada.

No vídeo, Ana Paula aparece ironizando a vestimenta usada por Aline no confinamento, em referência a uma toca de planta.

Ao acompanhar a exibição do material, Lúcia caiu na risada diante do comentário feito pela jornalista.

