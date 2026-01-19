BBB 26: Milena detona Alberto Cowboy após indicação ao paredão: "Quero ele na Xepa"
Sister também se revoltou com o Queridômetro desta segunda-feira (19)
Indicada pelo líder Alberto Cowboy para o primeiro paredão do BBB 26, Milena está com sede de vingança.
Na tarde desta segunda-feira (19), em conversa com Ana Paula Renault e Samira, a sister detonou o veterano.
A babá lembrou a justificativa usada pelo ex-BBB 7, de que ela vive ocupada e se preocupa mais com a casa do que de estreitar as suas relações no jogo.
Leia mais o conteúdo completo aqui.