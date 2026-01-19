BBB 26: Milena detona Alberto Cowboy após indicação ao paredão: "Quero ele na Xepa"

Sister também se revoltou com o Queridômetro desta segunda-feira (19)

Na Telinha - 19 de janeiro de 2026

Indicada pelo líder Alberto Cowboy para o primeiro paredão do BBB 26, Milena está com sede de vingança.

Na tarde desta segunda-feira (19), em conversa com Ana Paula Renault e Samira, a sister detonou o veterano.

A babá lembrou a justificativa usada pelo ex-BBB 7, de que ela vive ocupada e se preocupa mais com a casa do que de estreitar as suas relações no jogo.

