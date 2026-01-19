BBB 26: Paulo Augusto vence a Prova Bate-Volta e escapa do Paredão

Paulo Augusto venceu a Prova Bate-Volta realizada neste domingo (18) no BBB 26 e escapou do Paredão da semana.

Com o resultado, Aline Campos e Ana Paula Renault, derrotadas na dinâmica, seguem na berlinda ao lado de Milena.

A eliminação está marcada para a próxima terça-feira (20).

A formação do Paredão começou ainda na quinta-feira, quando o Big Fone tocou e colocou Aline Campos e Ana Paula Renault diretamente na zona de risco.

As duas permaneceram indicadas até a definição do terceiro nome que disputaria a Prova Bate-Volta, que foi Paulo Augusto.

