BBB 26: primeiro Paredão é formado por Milena, Aline Campos e Ana Paula Renault
Berlinda reúne indicação do líder, consequência do Big Fone e votação da casa
O primeiro Paredão do BBB 26 está formado por Milena, Aline Campos e Ana Paula Renault.
A definição ocorreu após a sequência de dinâmicas da semana, que envolveu Big Fone, indicação do líder, votação aberta da casa e a Prova Bate-Volta.
A eliminação acontece na próxima terça-feira (20), com votação do público no Gshow.
A formação começou na quinta-feira (15), quando o Big Fone tocou e foi atendido por Marcelo.
Pela dinâmica, ele precisou indicar um participante diretamente ao Paredão e escolheu Aline.
