Berlinda reúne indicação do líder, consequência do Big Fone e votação da casa

BBB 26: primeiro Paredão é formado por Milena, Aline Campos e Ana Paula Renault

O primeiro Paredão do BBB 26 está formado por Milena, Aline Campos e Ana Paula Renault.

A definição ocorreu após a sequência de dinâmicas da semana, que envolveu Big Fone, indicação do líder, votação aberta da casa e a Prova Bate-Volta.

A eliminação acontece na próxima terça-feira (20), com votação do público no Gshow.

A formação começou na quinta-feira (15), quando o Big Fone tocou e foi atendido por Marcelo.

Pela dinâmica, ele precisou indicar um participante diretamente ao Paredão e escolheu Aline.

