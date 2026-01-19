BBB 26 realiza Sincerão com plateia e familiares em dinâmica inédita

Edição desta segunda-feira leva fãs ao estúdio, reúne parentes de emparedadas e ocorre em meio ao primeiro Paredão da temporada

A edição desta segunda-feira (19) do BBB 26 apresentou uma mudança inédita na dinâmica do Sincerão, ao incluir a participação de uma plateia formada por 50 fãs do programa.

Pela primeira vez, o público foi convidado a acompanhar a atividade presencialmente no estúdio e a opinar sobre o desempenho dos participantes envolvidos na dinâmica.

Além da presença da plateia, o programa contou com a participação de um familiar de cada uma das emparedadas da semana: Milena, Aline Campos e Ana Paula Renault.

A iniciativa integrou a edição exibida em meio à formação do primeiro Paredão da temporada, cuja eliminação está marcada para a próxima terça-feira (20).

