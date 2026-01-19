BBB 26: Solange Couto flagra Aline Campos falando mal dela e gera climão

Atriz entrou no quarto Sonho de Amor de supetão

Na Telinha - 19 de janeiro de 2026

Na tarde desta segunda-feira (19), Solange Couto entrou no quarto Sonho de Amor de supetão e flagrou Aline Campos e Sol Veja falando mal dela.

As sisters do BBB 26, no entanto, conseguiram mudar de assunto rapidamente em meio ao climão pelo susto.

“Agora, a Solange que é incógnita”, puxou a veterana.

“A Solange não quer estar em lugar nenhum e fica escorregando”, concordou a famosa.

Na sequência, a empresária ponderou que a eterna Dona Jura vai “ter que tomar uma posição”.

