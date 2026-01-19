Cariúcha volta ao SBT e comenta acusação de agressão contra médico: "Erros acontecem"
Apresentadora protagonizou polêmica durante as férias
Nesta segunda-feira (19), Cariúcha voltou ao Fofocalizando e comentou a polêmica que protagonizou durante as férias.
A apresentadora do SBT acusou o médico Danilo Bravo de agressão, mas disse que erros acontecem e que, no momento certo, ela falará sobre o que aconteceu.
“Estou muito feliz de estar de volta no programa, mas eu queria esclarecer muitas coisas com vocês.
Vocês viram aí algumas repercussões, mas já está sendo tudo resolvido e eu vou deixar isso no momento certo.
Eu vir falar sobre isso agora, no momento, eu quero trazer só alegria”, declarou.
