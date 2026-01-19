Cariúcha volta ao SBT e comenta acusação de agressão contra médico: "Erros acontecem"

Apresentadora protagonizou polêmica durante as férias

Na Telinha Na Telinha -
Cariúcha volta ao SBT e comenta acusação de agressão contra médico: "Erros acontecem"

Nesta segunda-feira (19), Cariúcha voltou ao Fofocalizando e comentou a polêmica que protagonizou durante as férias.

A apresentadora do SBT acusou o médico Danilo Bravo de agressão, mas disse que erros acontecem e que, no momento certo, ela falará sobre o que aconteceu.

“Estou muito feliz de estar de volta no programa, mas eu queria esclarecer muitas coisas com vocês.

Leia também

Vocês viram aí algumas repercussões, mas já está sendo tudo resolvido e eu vou deixar isso no momento certo.

Eu vir falar sobre isso agora, no momento, eu quero trazer só alegria”, declarou.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias