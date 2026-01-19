Emparedados lutam para evitar maldição da 1ª semana no BBB
Ex-participantes são assombrados pela eliminação precoce até hoje
O primeiro Paredão do BBB 26 foi formado na noite de domingo (18) e mandou três participantes para a berlinda.
Agora, Ana Paula Renault, Aline Campos e Milena dependem da votação popular para continuar no reality show da Globo e não entrar para a lista da maldição do primeiro eliminado.
“Atenção para uma novidade importantíssima.
Mudança no nosso sistema de votação.
Nosso primeiro Paredão está se aproximando, vocês precisam saber…
Até o ano passado, o voto único e o voto da torcida tinham o mesmo peso”, destacou Tadeu Schmidt.
