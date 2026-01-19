Emparedados lutam para evitar maldição da 1ª semana no BBB

Ex-participantes são assombrados pela eliminação precoce até hoje

O primeiro Paredão do BBB 26 foi formado na noite de domingo (18) e mandou três participantes para a berlinda.

Agora, Ana Paula Renault, Aline Campos e Milena   dependem da votação popular para continuar no reality show da Globo e não entrar para a lista da maldição do primeiro eliminado.

“Atenção para uma novidade importantíssima.

Mudança no nosso sistema de votação.

Nosso primeiro Paredão está se aproximando, vocês precisam saber…

Até o ano passado, o voto único e o voto da torcida tinham o mesmo peso”, destacou Tadeu Schmidt.

