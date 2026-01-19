Enquete BBB 26: Aline, Ana Paula e Milena estão no 1º paredão; vote em quem deve ser eliminada

Uma das três sisters deixarão a briga pelo prêmio de R$ 5,4 milhões

O jogo começou!

O primeiro paredão do BBB 26 está formado e três sisters se enfrentam pela permanência no reality show da Globo: Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena.

Após uma Prova Bate e Volta que exigiu memória e concentração, Paulo Augusto escapou da berlinda e garantiu, pelo menos, mais uma semana no jogo.

Com isso, as rivais Aline Campos e Ana Paula Renault caíram no paredão ao lado de Milena, indicação do líder Alberto Cowboy.

