Esposa de Pedro, do BBB 26, chora e diz que teme pela própria filha

Rayne Luiza está grávida

Na Telinha - 19 de janeiro de 2026

Rayne Luiza, esposa de Pedro, que deixou o BBB 26 no último domingo (18), conversou com o Melhor da Tarde e chegou a chorar ao comentar o assédio cometido pelo vendedor no reality show da Globo.

A jovem, que está grávida de uma menina, afirmou que teme pela própria filha.

“Eu acho que nessa situação não tem nem o que ser conversado, o que falar, então, não, não quero falar com ele.

Eu falei com a mãe dele, com a madrasta dele, elas mandaram mensagem, na verdade”, relatou.

