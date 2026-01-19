Ex-diretor do SBT, Fernando Pelegio revela detalhes de polêmica de Otávio Mesquita: "Polícia"

Executivo estava no comando da programação na época do caso

Na Telinha - 19 de janeiro de 2026

No NaTelinha Talk desta segunda-feira (19), Fernando Pelegio revelou detalhes do caso protagonizado por Otávio Mesquita e Juliana Oliveira.

A ex-assistente de palco do The Noite acusou o apresentador de estupro e os dois passaram a se enfrentar em diversos processos na Justiça.

Diretor do SBT na época em que tudo aconteceu, o executivo afirmou que soube do que aconteceu em 2016 e avisou a equipe do programa que ele não poderia simplesmente demitir o veterano, pois se houve crime era uma questão de envolver a polícia.

