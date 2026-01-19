NaTelinha Talk: Fernando Pelégio é o entrevistado desta segunda-feira; assista
A entrevista será conduzida por Carol Gazal, ao vivo, a partir das 19h, no YouTube
Nesta segunda-feira (19), o NaTelinha Talk Podcast entrevista o executivo Fernando Pelégio.
A entrevista exclusiva será transmitida ao vivo às 19h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Carol Gazal.
Fernando Pelégio construiu uma sólida carreira na televisão brasileira, marcada principalmente por sua longa atuação no SBT.
Iniciou sua trajetória no Grupo Silvio Santos no início dos anos 1980, em funções operacionais, e ao longo do tempo foi crescendo profissionalmente até se tornar um dos principais nomes da área artística e de criação da emissora.
