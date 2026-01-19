Times Brasil CNBC comemora resultados de 2025 e liderança no segmento de negócios
Canal se transformou no mais assistido do gênero em todo país
O Times Brasil CNBC se tornou o canal de jornalismo de negócios mais assistido do Brasil em 2025.
Entre janeiro e dezembro do ano passado, a emissora se firmou como referência no segmento, a partir da cobertura dos fatos que impactaram o Brasil e o mundo.
Ao longo de todo 2025, o Times Brasil CNBC alcançou milhares de telespectadores e observou um crescimento ininterrupto mês a mês em todas as suas telas.
O canal implantou uma estratégia que resultou em um desempenho expressivo na audiência digital e integração total entre TV, site, aplicativos, redes sociais, FAST Channels e streaming.
