Três Graças: Leonardo flagra Zenilda mexendo no celular de Ferette e clima pesa

Em busca de provas contra o marido, a advogada é surpreendida pelo filho em momento decisivo

Na Telinha - 19 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, uma sequência tem como foco um episódio envolvendo a família Ferette.

Leonardo (Pedro Novaes) surpreende a mãe, Zenilda (Andréia Horta), enquanto ela manuseia o celular do marido, o empresário Ferette (Murilo Benício).

A situação ocorre em um momento marcado por tensões internas entre os integrantes da família.

O núcleo atravessa um período de conflitos após revelações relacionadas a relacionamentos, traições e ao esquema criminoso ligado à Fundação Ferette.

