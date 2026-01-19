Três Graças: Lígia sofre reviravolta após denúncia grave e se entrega a novo amor

Ela vai ver Joaquim com outra, descobrirá o mistério do roubo da estátua e se entregará para um novo homem

Na Telinha - 19 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, Lígia (Dira Paes) passa a se envolver com um novo parceiro após uma sequência de revelações ligadas a um furto e a conflitos familiares.

A mudança ocorre depois de ela se decepcionar com Joaquim (Marcos Palmeira), descobrir a origem do roubo de uma estátua e decidir não formalizar uma denúncia.

A sequência tem início quando Lígia encontra a escultura escondida no ferro-velho de Joaquim.

A peça se torna visível após um descuido, e ela confronta o ex-marido, considerando que ele seja o responsável pelo crime.

No mesmo local, sem ser percebida, a mulher presencia um encontro entre Joaquim e Arminda (Grazi Massafera), o que reforça sua decisão inicial de procurar a polícia.

