Truque para eliminar o mofo do rejunte do banheiro sem precisar gastar

Aprenda técnica simples com produtos que você já tem em casa para limpar o rejunte de forma definitiva

Gustavo de Souza - 19 de janeiro de 2026

Manter o banheiro impecável é um dos maiores desafios domésticos, especialmente quando o assunto é o rejunte.

Devido à umidade constante e à falta de ventilação natural em muitos apartamentos e casas, as manchas escuras de mofo costumam aparecer com rapidez, dando um aspecto de sujeira mesmo após uma limpeza pesada.

No entanto, em 2026, a busca por soluções sustentáveis e econômicas trouxe de volta um método infalível que utiliza apenas dois ingredientes que você certamente já tem na despensa.

A técnica, que viralizou pela eficiência e pelo custo zero, dispensa o uso de produtos químicos caros ou escovas abrasivas que podem danificar o acabamento do seu azulejo.

O segredo está na reação química simples entre a água sanitária e o açúcar, que cria uma espécie de gel decapante capaz de penetrar na porosidade do rejunte e expulsar os fungos sem a necessidade de esfregar por horas.

O preparo da mistura potente

Para colocar a técnica em prática, basta misturar uma proporção de dois para um: duas colheres de sopa de açúcar para cada 100 ml de água sanitária.

O açúcar atua como um agente espessante, impedindo que a água sanitária escorra rapidamente pela parede vertical do box, garantindo que o cloro tenha tempo suficiente para agir diretamente na mancha.

Ao aplicar essa solução sobre o rejunte seco, a textura levemente viscosa permite que o produto se fixe na superfície.

Para casos onde o mofo está muito impregnado, uma estratégia adicional é cobrir a aplicação com tiras de papel higiênico ou algodão, criando uma espécie de compressa que potencializa a ação do clareador por até 20 minutos.

Aplicação e finalização sem esforço

Após o tempo de pausa, o efeito acontece de forma quase instantânea. Ao retirar o excesso com água corrente, as manchas pretas e esverdeadas desaparecem, revelando a cor original do rejunte.

É importante ressaltar que, por se tratar de uma mistura com cloro, o uso de luvas é indispensável para proteger a pele, além de manter o ambiente bem aberto para a circulação do ar.

Diferente de outros métodos que exigem força física, essa solução química atua por conta própria. Além de limpar, a mistura também ajuda a desinfetar a área, retardando o reaparecimento dos microrganismos.

É a prova de que, muitas vezes, a solução para um problema doméstico persistente não está nas prateleiras dos supermercados, mas na simplicidade da química básica caseira.

Como evitar que as manchas voltem

Para que o resultado dure mais tempo, a recomendação de especialistas em organização é simples: após o banho, utilize um rodinho de mão para secar as paredes do box. Eliminar o excesso de água estagnada no rejunte retira o alimento principal dos fungos.

Outra dica é deixar a porta do banheiro aberta por pelo menos 30 minutos após o uso, garantindo que o vapor saia e a umidade não se acumule nas frestas dos azulejos.

