A sutil crítica de Nany People ao governo Bolsonaro

Atriz aborda incentivos à cultura, produção audiovisual e acesso de jovens a meios digitais

Na Telinha - 20 de janeiro de 2026

A atriz Nany People afirmou, nesta terça-feira (20), que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva dedica maior atenção à área cultural em comparação com a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A declaração foi dada durante entrevista ao programa NaTelinha Talk, conduzido por Drika Oliveira e Helô Amighini.

Ao tratar do tema, Nany mencionou a existência de iniciativas voltadas à cultura no atual governo e comparou o cenário com o período anterior.

“Não são só filmes.

Nós temos novos projetos com esse governo atual que antes não tinha.

Nós ficamos com um governo que andou para cultura.

Qualquer projeto cultural foi tirado, foi destituído”, afirmou.

