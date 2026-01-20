BBB 26: Aline Campos é a primeira eliminada com 61,64% dos votos

Modelo deixou o programa após enfrentar Ana Paula Renault e Milena no primeiro Paredão

Na Telinha - 20 de janeiro de 2026

Aline Campos foi eliminada do BBB 26 na noite desta terça-feira (20), tornando-se a primeira participante a deixar o programa nesta edição.

Ela recebeu 61,64% dos votos do público no primeiro Paredão da temporada, disputado contra Ana Paula Renault, que teve 5,86%, e Milena, que recebeu 32,50%.

A votação ocorreu exclusivamente pelo Gshow e foi dividida em dois formatos.

O voto único, realizado por CPF, respondeu por 70% do resultado final, enquanto o voto de mutirão, que permite múltiplos envios, correspondeu a 30% do total.

