BBB 26: Aline volta a se queixar de Ana Paula: "Nunca quis a amizade dela"

Em conversa com Sol, a atriz e dançarina criticou a postura da jornalista

Ana Paula Renault segue sendo o primeiro, o segundo e o terceiro assuntos favoritos de Aline Campos no BBB 26.

Em conversa com Sol Vega na manhã desta terça-feira (20), a atriz e dançarina voltou a criticar a jornalista.

“Nunca quis a amizade dela.

É uma pessoa que, se fosse lá fora, eu ia passar longe só de olhar na cara e sentir a energia.

Mas aqui é um jogo de relacionamento e para não gostar de alguém é preciso pelo menos entender.

É o que eu penso”, disse a camarote.

