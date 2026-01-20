BBB 26: Aline volta a se queixar de Ana Paula: "Nunca quis a amizade dela"
Em conversa com Sol, a atriz e dançarina criticou a postura da jornalista
Ana Paula Renault segue sendo o primeiro, o segundo e o terceiro assuntos favoritos de Aline Campos no BBB 26.
Em conversa com Sol Vega na manhã desta terça-feira (20), a atriz e dançarina voltou a criticar a jornalista.
“Nunca quis a amizade dela.
É uma pessoa que, se fosse lá fora, eu ia passar longe só de olhar na cara e sentir a energia.
Mas aqui é um jogo de relacionamento e para não gostar de alguém é preciso pelo menos entender.
É o que eu penso”, disse a camarote.
