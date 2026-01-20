BBB 26: Ana Paula alerta Samira sobre sister: "Vai votar em você"

Jornalista e atendente de bar tiveram uma conversa sobre Solange Couto

BBB 26: Ana Paula alerta Samira sobre sister: "Vai votar em você"

Aliadas desde os primeiros dias de BBB 26, Ana Paula Renault resolver abrir os olhos de Samira nesta terça-feira (20).

A veterana alertou a pipoca sobre a análise feita por Solange Couto durante o Sincerão.

“Ela não me conhece.

Eu falei: ‘Admiro sua história, você como artista, mas não achei legal'”, comentou a atendente de bar.

“Agora que ela foi obrigada a se posicionar, ela vai votar em você”, analisou a jornalista.

