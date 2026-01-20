BBB 26: Ana Paula desvenda dica de Babu e faz grande descoberta no jogo

Jornalista juntou as peças e descobriu quem está agindo contra ela

Jogadora nata, Ana Paula Renault fez uma descoberta e tanto na tarde desta terça-feira (20) no BBB 26.

Após ficar pensativa com as dicas dadas por Babu Santana, a jornalista concluiu que Brigido é o grande agente que tem tramado por suas costas.

“Ele [Babu] falou bem assim pra mim: ‘Você não é burra, não é inocente.

Lembra da apresentação’.

Primeiro ele virou e falou que aquela pergunta que o Pedro fez pra mim de política e religião, é uma pergunta muito elaborada pra um menino de 21 anos.

E que alguém plantou isso na cabeça dele”, afirmou a veterana em conversa com Milena e Samira no quarto.

