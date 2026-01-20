BBB 26: Ana Paula e Jordana trocam farpas após sister defender Aline: "Bruxa má"

Jornalista e advogada conversaram sobre a inimizade que existe entre a veterana e a camarote

Ana Paula Renault e Jordana trocaram alfinetadas na tarde desta terça-feira (20) no BBB 26.

Tudo começou quando a advogada afirmou que gosta tanto da jornalista quanto de Aline Campos, mas se identifica mais com a atriz e dançarina.

“Eu gosto das duas, mas eu me identifico mais com a postura de uma e não tem problema “, disse a pipoca, a respeito do papo que estava rolando sobre a necessidade de todo participante não ficar no muro e tomar lado nas situações que ocorrem no jogo.

