BBB 26: Ana Paula Renault provoca líder Alberto Cowboy após voltar do Paredão

Participante ironiza Alberto Cowboy após resultado da votação e comenta rivalidade no jogo

Na Telinha - 20 de janeiro de 2026

A eliminação de Aline Campos, nesta terça-feira (20), marcou o desfecho do primeiro Paredão do BBB 26 e foi seguida por um embate verbal entre Ana Paula Renault e o líder Alberto Cowboy.

A jornalista aproveitou o momento para dar uma provocada no brother.

Após o anúncio do resultado, Ana Paula, que permaneceu no programa ao lado de Milena, dirigiu-se ao líder e questionou sua atuação na formação da berlinda.

Abraçada à aliada, ela ironizou a dinâmica da semana ao dizer: “E aí, Cowboy?

Tem que indicar quem sai”.

Leia mais o conteúdo completo aqui.