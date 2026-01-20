BBB 26: Ana Paula Renault provoca líder Alberto Cowboy após voltar do Paredão
Participante ironiza Alberto Cowboy após resultado da votação e comenta rivalidade no jogo
A eliminação de Aline Campos, nesta terça-feira (20), marcou o desfecho do primeiro Paredão do BBB 26 e foi seguida por um embate verbal entre Ana Paula Renault e o líder Alberto Cowboy.
A jornalista aproveitou o momento para dar uma provocada no brother.
Após o anúncio do resultado, Ana Paula, que permaneceu no programa ao lado de Milena, dirigiu-se ao líder e questionou sua atuação na formação da berlinda.
Abraçada à aliada, ela ironizou a dinâmica da semana ao dizer: “E aí, Cowboy?
Tem que indicar quem sai”.
