BBB 26: Chamada de falsa, Sarah confronta Chaiany e toma voadora

Veterana disse que a pipoca se tornou seu alvo principal a partir de agora

Na Telinha - 20 de janeiro de 2026

O clima pesou entre Chaiany e Sarah Andrade após o fim do primeiro Sincerão do BBB 26.

A veterana não gostou de ser apontada pela pipoca na dinâmica e foi tirar satisfação, ao que a ex-integrante do Quarto Branco não se intimidou.

“Se foi um tiro no pé, é a opinião de vocês”, disse a novata.

“Mas eu estou achando maravilhoso, estava louca para arrumar um embate aqui e você acabou de conseguir”, reagiu Sarah, que chegou a ser chamada de falsa no ao vivo.

