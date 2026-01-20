BBB 26: Esposa de Alberto Cowboy diz que ele fez promessa em igreja

"Não quis falar", entregou a esposa

Na Telinha - 20 de janeiro de 2026

Priscilla Monroy relatou que o marido, Alberto Cowboy, fez uma promessa antes de entrar no BBB 26.

Os dois estavam juntos na Igreja do Bonfim, em Salvador.

“Perguntei o que ele pediu, mas não quis falar”, confidenciou à coluna Play, do jornal O Globo.

“Quando perguntei se foi alguma coisa de prova de resistência, ele falou: ‘Pode ser’.

Eu perguntei se ele achava que ainda teria capacidade de ganhar, já que está mais velho.

Ele respondeu que a prova de resistência não é sobre físico, é sobre a mente.

Eu até falei para ele fazer de tudo para ganhar a primeira prova, porque sair no primeiro paredão é muito feio”, explicou.

Leia mais o conteúdo completo aqui.