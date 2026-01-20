BBB 26: Ivy Moraes continuaria votando em Babu: "O meme não pode morrer"

"Pelo menos uma vez", brincou

Ivy Moraes não deixaria de votar em Babu Santana caso estivesse no BBB 26.

“Uma votadinha, com certeza, eu ia ter que dar, porque o meme não pode morrer de jeito nenhum”, brincou em entrevista à Quem.

Segundo a influenciadora, seus votos no ator ficaram icônicos.

“Pelo menos uma vez eu ia ter que entrar no confessionário e dar esse voto nele, mas estou amando acompanhar Babu nesta edição”, contou ela.

