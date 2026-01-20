BBB 26: Ivy Moraes continuaria votando em Babu: "O meme não pode morrer"

"Pelo menos uma vez", brincou

Na Telinha - 20 de janeiro de 2026

Ivy Moraes não deixaria de votar em Babu Santana caso estivesse no BBB 26.

“Uma votadinha, com certeza, eu ia ter que dar, porque o meme não pode morrer de jeito nenhum”, brincou em entrevista à Quem.

Segundo a influenciadora, seus votos no ator ficaram icônicos.

“Pelo menos uma vez eu ia ter que entrar no confessionário e dar esse voto nele, mas estou amando acompanhar Babu nesta edição”, contou ela.

