BBB 26: Leandro confronta Alberto Cowboy, que rebate acusação: "Pelo amor de Deus"
Baiano cobrou o líder por mirar apenas nos pipocas
O primeiro Sincerão da temporada serviu para criar novas rivalidades no BBB 26.
Na madrugada desta terça-feira (20), Leandro e Alberto Cowboy tiveram uma conversa áspera na cozinha.
O ex-integrante do Quarto Branco acusou o veterano de mirar nos pipocas.
“Para mim, não faz sentido, você estar há uma semana com vários grupos e só os Pipocas estarem na sua mira”, disse o baiano.
“Mirei na Milena, porque ela criticou o meu grupo”, justificou o ex-BBB 7.
Leia mais o conteúdo completo aqui.