BBB 26: Leandro confronta Alberto Cowboy, que rebate acusação: "Pelo amor de Deus"

Baiano cobrou o líder por mirar apenas nos pipocas

Na Telinha - 20 de janeiro de 2026

O primeiro Sincerão da temporada serviu para criar novas rivalidades no BBB 26.

Na madrugada desta terça-feira (20), Leandro e Alberto Cowboy tiveram uma conversa áspera na cozinha.

O ex-integrante do Quarto Branco acusou o veterano de mirar nos pipocas.

“Para mim, não faz sentido, você estar há uma semana com vários grupos e só os Pipocas estarem na sua mira”, disse o baiano.

“Mirei na Milena, porque ela criticou o meu grupo”, justificou o ex-BBB 7.

Leia mais o conteúdo completo aqui.