BBB 26: Leandro confronta Alberto Cowboy, que rebate acusação: "Pelo amor de Deus"

Baiano cobrou o líder por mirar apenas nos pipocas

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Leandro confronta Alberto Cowboy, que rebate acusação: "Pelo amor de Deus"

O primeiro Sincerão da temporada serviu para criar novas rivalidades no BBB 26.

Na madrugada desta terça-feira (20), Leandro e Alberto Cowboy tiveram uma conversa áspera na cozinha.

O ex-integrante do Quarto Branco acusou o veterano de mirar nos pipocas.

Leia também

“Para mim, não faz sentido, você estar há uma semana com vários grupos e só os Pipocas estarem na sua mira”, disse o baiano.

“Mirei na Milena, porque ela criticou o meu grupo”, justificou o ex-BBB 7.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias