BBB 26: Matheus se junta com Aline e Sol e detona Ana Paula: "Já percebi"
No quarto, a jornalista e Milena comentaram sobre a conduta do gaúcho
Ana Paula Renault entrou na mira de mais um participante do BBB 26.
Em conversa com Aline Campos e Sol Vega após o Sincerão, Matheus fez críticas à jornalista e a acusou de manipular Milena, Samira e outros pipocas.
“Ela subestima todo mundo”, disse Sol.
“A Ana Paula, quando ela não acha que a pessoa seja para colocar para ser manipulada, ela ataca e tenta te botar para baixo.
É isso que ela faz comigo desde o início.
Obviamente, ela viu que eu nunca seria manipulada por ela, que eu poderia ser um embate realmente aqui dentro”, afirmou Aline.
Leia mais o conteúdo completo aqui.