BBB 26: Matheus se junta com Aline e Sol e detona Ana Paula: "Já percebi"

No quarto, a jornalista e Milena comentaram sobre a conduta do gaúcho

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Matheus se junta com Aline e Sol e detona Ana Paula: "Já percebi"

Ana Paula Renault entrou na mira de mais um participante do BBB 26.

Em conversa com Aline Campos e Sol Vega após o Sincerão, Matheus fez críticas à jornalista e a acusou de manipular Milena, Samira e outros pipocas.

“Ela subestima todo mundo”, disse Sol.

Leia também

“A Ana Paula, quando ela não acha que a pessoa seja para colocar para ser manipulada, ela ataca e tenta te botar para baixo.

É isso que ela faz comigo desde o início.

Obviamente, ela viu que eu nunca seria manipulada por ela, que eu poderia ser um embate realmente aqui dentro”, afirmou Aline.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias