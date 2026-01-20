Coração Acelerado: Agrado descobre passado da mãe e reage: "Pesadelo"
Mocinha é acusada de roubar o namorado da prima e Janete confirma parentesco
Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Agrado (Isadora Cruz) conhece Naiane (Isabelle Drummond) e Zilá (Leandra Leal), é acusada de roubar o namorado da prima e confirma com Janete (Letícia Spiller) que sua família é de Bom Retorno.
Criada pela mãe e Zuzu (Elisa Lucinda), a jovem pensa que só teve uma avó, mas irá descobrir a verdade sobre sua origem depois do reencontro com João Raul (Filipe Bragança) em Goiás.
