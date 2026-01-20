Coração Acelerado: Agrado laça o 'Mozão do Brasil': "Não quero te perder"
João Raul se declara para a mocinha e casal passa a primeira noite juntos
Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, João Raul (Filipe Bragança) faz Agrado (Isadora Cruz) prometer que não irá deixá-lo outra vez.
Casal se reencontra depois de dez anos, cantam junto, compõe uma música e tem a primeira noite de amor.
O sertanejo nunca conseguiu esquecer Diana, a menina que conheceu ainda criança no concurso de talentos mirins da rádio, no passado.
Na ocasião, o garoto teve seu talento descoberto depois de apresentar uma canção composta pela filha de Janete (Letícia Spiller).
