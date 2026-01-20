Coração Acelerado: vídeo explode, Naiane reage e decisão de João Raul muda rumo da história

Cantor enfrenta rejeição pública enquanto relação com Agrado provoca conflito

Na Telinha Na Telinha -
Uma sequência de acontecimentos vai colocar os mocinhos em uma situação complicada em Coração Acelerado.

A divulgação de um vídeo com Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) cantando juntos em um bar desencadeia reações em cadeia.

As imagens são tornadas públicas por Talita (Luellem de Castro) e deixam Naiane (Isabelle Drummond) furiosa.

Após a circulação do material, Naiane manifesta a intenção de se vingar de Agrado.

Eduarda tenta interceder em favor da cantora, sem sucesso.

Paralelamente, Zilá (Leandra Leal) e a vilã cobram explicações de Janete (Letícia Spiller) sobre o vínculo entre João Raul e Agrado, intensificando o conflito em torno do relacionamento.

