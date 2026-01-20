Coração Acelerado: vídeo explode, Naiane reage e decisão de João Raul muda rumo da história
Cantor enfrenta rejeição pública enquanto relação com Agrado provoca conflito
Uma sequência de acontecimentos vai colocar os mocinhos em uma situação complicada em Coração Acelerado.
A divulgação de um vídeo com Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) cantando juntos em um bar desencadeia reações em cadeia.
As imagens são tornadas públicas por Talita (Luellem de Castro) e deixam Naiane (Isabelle Drummond) furiosa.
Após a circulação do material, Naiane manifesta a intenção de se vingar de Agrado.
Eduarda tenta interceder em favor da cantora, sem sucesso.
Paralelamente, Zilá (Leandra Leal) e a vilã cobram explicações de Janete (Letícia Spiller) sobre o vínculo entre João Raul e Agrado, intensificando o conflito em torno do relacionamento.
Leia mais o conteúdo completo aqui.