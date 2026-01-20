Datena apresenta programa de camiseta por motivo inusitado

Apresentador comanda o Brasil do Povo

José Luiz Datena apresentou o Brasil do Povo vestindo uma camiseta preta.

O jornalista admitiu que esqueceu de levar seu terno para os estúdios da RedeTV!

e, por conta desse contratempo, surgiu na telinha de seu público com um estilo mais informal do que o de costume.

Foi durante a conversa dele com Sonia Abrão, titular do A Tarde é Sua, atração que antecede o noticiário, que o veterano revelou que não levou o paletó para a emissora, mas que isso não iria impedi-lo de cumprir seu papel.

