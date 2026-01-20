Dona Beja, novela com Grazi Massafera, ganha trailer com cenas ousadas; assista

Trama da HBO Max estreia em 2 de fevereiro

Na Telinha - 20 de janeiro de 2026

A novela Dona Beja, da HBO Max, teve trailer divulgado nesta terça-feira (20).

O vídeo promocional traz Grazi Massafera em cenas ousadas, incluindo nudez.

Em uma das imagens, a atriz, que dá vida à protagonista, aparece com uma cobra enrolada no corpo.

A trama vai narrar a história real de Ana Jacinta de São José, influente cortesã em Araxá (MG), no século 19.

“Se a vida fez de mim mulher-dama, eu vou fazer do mundo um bordel”, diz a personagem em um momento do trailer.

