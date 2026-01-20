Êta Mundo Melhor: Candinho foge com Samir após confusão e deixa Zulma fora de controle

Documento some no orfanato e decisão muda o rumo da guarda do menino

Êta Mundo Melhor: Candinho foge com Samir após confusão e deixa Zulma fora de controle

Uma sequência de acontecimentos envolvendo a adoção de Samir passa a reorganizar a narrativa de Êta Mundo Melhor.

Zulma (Heloísa Périssé) fica revoltada a partir do momento que Candinho (Sérgio Guizé) tem uma atitude radical: ele pega o filho, leva-o para uma fazenda e o deixa escondido.

O processo tem como ponto de partida a chegada do documento que formaliza a adoção do menino.

Zulma recebe o registro e divide o momento com Zenaide (Evelyn Castro), confirmando que a guarda da criança havia sido oficialmente concedida.

