Êta Mundo Melhor: Candinho foge com Samir após confusão e deixa Zulma fora de controle
Documento some no orfanato e decisão muda o rumo da guarda do menino
Uma sequência de acontecimentos envolvendo a adoção de Samir passa a reorganizar a narrativa de Êta Mundo Melhor.
Zulma (Heloísa Périssé) fica revoltada a partir do momento que Candinho (Sérgio Guizé) tem uma atitude radical: ele pega o filho, leva-o para uma fazenda e o deixa escondido.
O processo tem como ponto de partida a chegada do documento que formaliza a adoção do menino.
Zulma recebe o registro e divide o momento com Zenaide (Evelyn Castro), confirmando que a guarda da criança havia sido oficialmente concedida.
