Êta Mundo Melhor: Estela vê Ernesto em quem menos espera
Estela ficará em desespero ao perceber Ernesto dentro de sua própria casa
Estela (Larissa Manoela) viverá seu pior pesadelo ao enxergar traços de Ernesto (Eriberto Leão) em quem menos espera em Êta Mundo Melhor.
A enfermeira ficará muito triste ao perceber que sua filha, criada como irmã, Anabela (Isabelly Carvalho) está mostrando ter herdado parte da personalidade do pai.
Tudo começa quando a menina continuar rebelde porque descobriu ter sido enganada a vida toda.
Ao saber que, na verdade, é filha e não irmã de Estela, a garota começa a agir cada vez com mais rebeldia, principalmente porque a enfermeira insiste em se casar com Túlio (Cadu Libonati), o que ela é frontalmente contra por preferir Celso (Rainer Cadete).
