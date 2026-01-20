Êta Mundo Melhor: Sandra faz juramento no túmulo de titia
Vilã sobrevive a tiro, visita Anastácia e promete acabar com Candinho
Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Sandra (Flávia Alessandra) leva um tiro no lugar de Celso (Rainer Cadete) e só sobrevive porque a bala atinge o camafeu que era de Anastácia (Eliane Giardini).
Nem mesmo o milagre derrete o coração da vilã que vai até o túmulo de titia reforçar a promessa de acabar com Candinho (Sergio Guizé).
O irmão da loira descobriu que foi Ernesto (Eriberto Leão) quem provocou o acidente de barco com Estela (Larissa Manolea) e exige que o cunhado vá embora de São Paulo.
Do contrário, ele o entrega para a polícia.
