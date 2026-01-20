Ex-diretor do SBT, Fernando Pelegio explica como Íris Abravanel driblou racismo em Carrossel

Ex-diretor do SBT, Fernando Pelegio explica como Íris Abravanel driblou racismo em Carrossel

Fernando Pelegio, ex-diretor do SBT, explicou como Íris Abravanel transformou cenas fortes de racismo em Carrossel (2012-2013) no SBT em cenas didáticas.

“Ela foi brilhante”, adjetivou ele em entrevista concedida ao NaTelinha Talk nessa segunda-feira (19).

Em conversa conduzida por Carol Gazal, ele relembrou uma cena do texto original em que Cirilo liga para Maria Joaquina por várias dias, mas ela não entende.

E vai questionar a colega sobre o motivo.

A resposta, no texto da Televisa, impressionava:

