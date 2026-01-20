Lula é o primeiro convidado de Datena na TV Brasil; saiba os detalhes

Apresentador estreia talk show na emissora pública em fevereiro com a presença do presidente; contrato com a EBC também prevê programa diário na Rádio Nacional

Na Telinha - 20 de janeiro de 2026

O apresentador José Luiz Datena já definiu o convidado para a estreia de seu novo programa na TV Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será o primeiro entrevistado do talk show na emissora pública gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), se nada mudar.

O programa tem previsão de estreia para fevereiro, mas a data da gravação do encontro ainda será definida pelas agendas do jornalista e do Palácio do Planalto.

