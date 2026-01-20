Moradores de Goiás apostam em “Tinder Cristão” para encontrar relacionamentos

Ação é feita por meio de uma página no Instagram e tem atraído moradores do estado

Gabriella Pinheiro - 20 de janeiro de 2026

Imagem mostra Thainara e Altivo Campos. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Na tentativa de deixar a solteirice, cristãos de Goiás têm apostado em uma nova alternativa para encontrar possíveis relacionamentos por meio do chamado “Tinder Cristão”.

Criada pelo comediante Gusta (@ogustaoficial), a iniciativa é realizada pelo próprio perfil do artista no Instagram e funciona de forma semelhante a um aplicativo de relacionamentos.

Na proposta, pessoas solteiras que compartilham a fé cristã enviam fotos e informações pessoais ao administrador da conta, responsável por repostar os conteúdos. A partir disso, os interessados podem entrar em contato diretamente entre si e, eventualmente, se conhecer.

A ação tem chamado a atenção de moradores de Goiás, que aparecem com frequência nas publicações. Em uma delas, destaca-se o morador de Goiânia Altivo Campos, de 46 anos.

Técnico em enfermagem e vigilante, ele também é membro da Assembleia de Deus e se define como um “homem de atitude e caráter, sempre em busca do melhor”.

Outro participante é Rafael Silva, de 22 anos, morador de Rio Verde. Na descrição, ele afirma atuar como gerente de uma distribuidora e também administrar uma empresa de forma autônoma.

“Gosto de estudar, de filmes, sair socialmente às vezes e de momentos em família. Só vive o extraordinário quem se arrisca”, escreveu.

Entre as mulheres, uma jovem de Goiânia chamada Thainara, de 27 anos, também integra a lista de participantes.

Acadêmica do curso de Terapia Ocupacional, ela atua como secretária executiva e afirma gostar de frequentar a igreja e de estar em comunhão com os irmãos na fé.

“Gosto de fazer caminhada em parques, sou bem família, gosto de cinema”, relatou.

