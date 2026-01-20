Morre após o parto? Saiba o que acontece com Maria do Socorro em Terra Nostra

Personagem viverá um reviravolta nos próximos capítulos da novela

Maria do Socorro (Débora Duarte) terá um parto complicado e ficará em estado grave após dar à luz em Terra Nostra.

A personagem viverá uma reviravolta nos próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.

Em cenas que vão ao ar a partir desta terça-feira (20), Maria do Socorro dá à luz um menino, realizando o sonho do marido, Gumercindo (Antonio Fagundes).

O garoto nascerá forte e saudável, para a alegria do pai.

