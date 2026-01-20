NaTelinha Talk: Nany People é a entrevistada desta terça-feira; assista
A entrevista será conduzida por Drika Oliveira e Helô Amighini ao vivo, a partir das 19h, no YouTube
Nesta terça-feira (20), o NaTelinha Talk Podcast entrevista a atriz e comediante Nany People.
A entrevista exclusiva será transmitida ao vivo às 19h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Drika Oliveira e Helô Amighini.
Nany People iniciou a carreira artística nos anos 1990, destacando-se no teatro de humor e no stand-up comedy, onde construiu uma identidade marcada pela irreverência, inteligência e forte presença de palco.
Ganhou projeção nacional ao participar de programas de televisão, especialmente no humor e em atrações de auditório, além de integrar elencos de séries e novelas.
